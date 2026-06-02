Henry Nowak accoltellato a Southampton, choc per i video della polizia mentre chiede aiuto

Henry Nowak è morto dopo essere stato accoltellato a Southampton, ma gli agenti intervenuti lo hanno ammanettato senza credere alle sue richieste d’aiuto. I video delle bodycam hanno acceso polemiche nel Regno Unito e aperto un’inchiesta.

La morte di Henry Nowak, studente diciottenne di Southampton, ha provocato un’ondata di polemiche nel Regno Unito dopo la diffusione dei filmati registrati dalle bodycam della polizia. Nelle immagini il ragazzo, già gravemente ferito, viene ammanettato dagli agenti mentre ripete più volte di non riuscire a respirare e sostiene di essere stato accoltellato.

Secondo la ricostruzione emersa finora, il giovane era stato inizialmente fermato dopo le accuse di aggressione razziale presentate dal 23enne Sikh Vikhrum Digwa. Successivamente, però, lo stesso uomo è stato incriminato per l’omicidio del ragazzo.

I video hanno provocato forti reazioni perché mostrano alcuni agenti che mettono in dubbio quanto riferito dal diciottenne. Proprio questo passaggio ha alimentato le accuse rivolte alle forze dell’ordine e acceso il dibattito sulla gestione dell’intervento.

La ministra dell’Interno britannica Shabana Mahmood è intervenuta alla Camera dei Comuni definendo le immagini “sconvolgenti e tragiche”. Durante il suo intervento ha parlato di “atto orribile” riferendosi all’uccisione di Nowak e ha assicurato che l’organismo indipendente incaricato delle indagini potrà operare con piena autonomia.

Mahmood ha invitato la politica e l’opinione pubblica ad attendere l’esito dell’inchiesta prima di attribuire responsabilità definitive agli agenti coinvolti. Ha inoltre ribadito che la polizia deve agire senza favoritismi e che tutti i cittadini devono essere trattati allo stesso modo davanti alla legge.

Il caso è rapidamente diventato uno scontro politico nazionale. Il leader di Reform UK Nigel Farage ha accusato le autorità britanniche di applicare una “giustizia a doppio standard” e ha attaccato le politiche legate a diversità e inclusione. Farage ha parlato apertamente di presunti pregiudizi contro i bianchi, rilanciando anche lo slogan “White Lives Matter”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk, che sulla piattaforma X ha dichiarato di essere disposto a sostenere economicamente un’eventuale azione legale contro la polizia per la gestione dell’episodio.

Critiche sono arrivate anche dalla leader conservatrice Kemi Badenoch, che ha riconosciuto come qualcosa sia andato “terribilmente storto” durante l’intervento degli agenti. Badenoch ha però respinto qualsiasi interpretazione basata sul conflitto tra comunità, sostenendo che il caso non debba trasformarsi in uno scontro identitario.

La leader Tory ha chiesto una revisione delle politiche di inclusione introdotte dal governo guidato da Keir Starmer, ma ha invitato a evitare slogan divisivi come “Black Lives Matter” o “White Lives Matter”, affermando che “tutti contano”.

Intanto proseguono le indagini per chiarire sia le circostanze dell’accoltellamento sia il comportamento degli agenti presenti sulla scena. Gli investigatori dovranno stabilire se vi siano state omissioni o errori durante l’intervento che ha preceduto la morte del diciottenne.