Ferrari da corsa rubata a Fasano, imprenditore padovano teme la chiusura

Una Ferrari 458 Challenge Evo da oltre 200mila euro è sparita dal paddock di una gara in salita a Fasano, in provincia di Brindisi. La vettura appartiene alla Gaetani Racing, azienda di San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano, gestita da Luca Gaetani, 46 anni.

L’imprenditore era arrivato in Puglia giovedì con la moglie per seguire la competizione del fine settimana. La Ferrari, agganciata a un carrello, doveva essere noleggiata a un pilota impegnato nella gara. Dopo l’arrivo, l’auto era stata lasciata nell’area assegnata dagli organizzatori, mentre la coppia aveva raggiunto un bed & breakfast a circa un chilometro di distanza.

Il primo segnale è arrivato la mattina dopo, quando Gaetani si è accorto che lo scooter portato da casa per muoversi nella zona era stato rubato. Le telecamere della struttura hanno ripreso tre persone con il volto coperto durante la notte. Poco dopo, al paddock, la scoperta più grave: il carrello era stato sganciato dall’auto e portato via insieme alla Ferrari.

Gaetani ha presentato denuncia ai carabinieri di Fasano e ha consegnato anche le immagini del furto dello scooter. Gli investigatori stanno valutando diverse piste. Tra le ipotesi c’è il trasferimento della vettura verso l’Albania, ma non viene escluso un gesto mirato a danneggiare il pilota che avrebbe dovuto correre con quella macchina.

Resta aperta anche la possibilità del cosiddetto cavallo di ritorno, con una richiesta di denaro per la restituzione del mezzo. Secondo il titolare della Gaetani Racing, il furto dello scooter potrebbe essere stato studiato per limitarne gli spostamenti e permettere ai ladri di agire con più tempo.

Per l’azienda il danno è pesante. Nel capannone restano una Ferrari 488 e una Porsche 992, ma la perdita della 458 Challenge Evo rischia di compromettere l’attività. Gaetani ha spiegato che senza il recupero della vettura la scuderia potrebbe essere costretta a chiudere.