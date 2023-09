Carlos Sainz, Pilota Ferrari, Vittima di Rapina a Milano: La Corsa per Recuperare un Orologio da 500mila Euro

In una svolta inaspettata al termine di una serata che non avrebbe mai immaginato, il pilota della Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, è stato vittima di una rapina a Milano. L'incidente è avvenuto dopo il Gran Premio di Monza, quando Sainz è stato avvicinato da due individui di origine sudamericana, che gli hanno strappato un orologio dal valore di 500mila euro dal polso e sono fuggiti via. L'evento ha avuto luogo intorno alle 20.30 di fronte all'Armani Hotel, situato in viale Manzoni.

Carlos Sainz, indossando una maglietta Ferrari, stava uscendo dall'hotel quando è stato avvicinato dai due rapinatori, che evidentemente lo stavano aspettando per compiere il loro colpo. Nonostante la rapina subita, Sainz non è rimasto inattivo e si è immediatamente messo all'inseguimento dei malviventi, accompagnato da un suo collaboratore. La scena non è passata inosservata, con numerosi passanti che hanno riconosciuto il famoso campione della Ferrari e si sono uniti al suo inseguimento dei rapinatori. Così è iniziata una corsa frenetica attraverso le eleganti vie del centro di Milano.

La situazione ha trovato una svolta quando il pilota è riuscito a raggiungere e bloccare i due sudamericani in via Montenapoleone, con l'aiuto prezioso del suo assistente. In questo momento critico, è stata chiamata la Polizia, che è intervenuta rapidamente. I due rapinatori sono stati fermati e portati in questura, mentre Carlos Sainz e il suo collaboratore, dopo aver recuperato il preziosissimo orologio, sono stati accompagnati dalla Polizia all'Hotel Armani, dove hanno formalizzato la denuncia.

Questo incidente, che ha coinvolto una delle personalità più conosciute nel mondo del motorsport, ha fatto scalpore a Milano e ha dimostrato la determinazione di Carlos Sainz nel recuperare il suo orologio di valore inestimabile. La rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine ha contribuito a risolvere la situazione in modo positivo, dimostrando ancora una volta l'efficacia della sicurezza pubblica in questa vibrante città italiana.

Altre News per: carlossainzpilotaferrarivittimarapinamilano