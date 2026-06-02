Owain Rhys Davies morto a 44 anni, addio all'attore di Twin Peaks e The OA

È morto a 44 anni l’attore gallese Owain Rhys Davies, interprete dell’Agente Wilson nel revival di Twin Peaks. La famiglia ha parlato di una scomparsa improvvisa e serena, mentre il mondo dello spettacolo gli rende omaggio.

L’attore gallese Owain Rhys Davies è morto all’età di 44 anni. Il pubblico lo ricordava soprattutto per il ruolo dell’Agente Wilson nel ritorno televisivo di “Twin Peaks”, la serie cult firmata da David Lynch e Mark Frost e tornata in onda nel 2017.

La notizia della scomparsa è stata confermata dal fratello Rhodri attraverso un messaggio pubblicato sui social. Nel ricordo condiviso con amici e fan, ha spiegato che l’attore è morto “improvvisamente, in modo naturale e sereno”. La famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy, parlando anche di interrogativi ancora aperti sulle circostanze del decesso.

Nel messaggio, Rhodri ha raccontato il forte legame con il fratello e l’affetto ricevuto in queste ore da colleghi e spettatori. “Sono incredibilmente orgoglioso di lui”, ha scritto, aggiungendo che il sostegno delle persone vicine rappresenta un conforto in un momento così doloroso.

Nel corso della sua carriera, Owain Rhys Davies aveva lavorato sia per il cinema che per la televisione internazionale. Oltre a “Twin Peaks”, aveva partecipato alla serie Netflix “The OA”, accanto a Brit Marling e Jason Isaacs. Tra i progetti più conosciuti figurano anche “Alice attraverso lo specchio” e la commedia horror “A Serial Killer’s Guide to Life”.

Anche i canali ufficiali di “Twin Peaks” hanno ricordato l’attore con un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia e agli amici. Nel saluto pubblicato online si legge un ringraziamento per il contributo dato alla serie e al personaggio dell’Agente Wilson.

Un omaggio è arrivato pure dal Welsh National Theatre, che lo ha definito “un talento straordinario”. Nella nota diffusa dall’istituzione teatrale si sottolinea come il suo lavoro abbia lasciato un segno nella scena culturale gallese grazie alla passione e alla dedizione mostrate nel corso degli anni.

Il messaggio del teatro si chiude con un ultimo saluto in lingua gallese: “Cysga’n dawel, Owain”, ovvero “riposa in pace, Owain”.