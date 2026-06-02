Kenny Dalglish, l'ex leggenda del Liverpool conferma il cancro e chiede privacy per la famiglia

Kenny Dalglish ha annunciato di essere in cura per un tumore dopo una pubblicazione involontaria sui social. L’ex attaccante di Liverpool e Celtic ha chiesto rispetto per la privacy della sua famiglia mentre prosegue le terapie.

Kenny Dalglish ha reso noto di essere sottoposto a cure contro un tumore. L’ex attaccante scozzese, simbolo del Liverpool e del Celtic, ha confermato la notizia martedì 2 giugno con un messaggio pubblicato sui propri profili ufficiali.

La vicenda era emersa nei giorni scorsi dopo un contenuto condiviso per errore sui social. Nel nuovo intervento, Dalglish ha spiegato che la diffusione della notizia non era prevista e che avrebbe preferito mantenere la situazione privata.

Nel messaggio, l’ex calciatore ha scritto che il trattamento sta procedendo positivamente, aggiungendo anche una battuta sulle sue difficoltà con la tecnologia e sull’uso del telefono cellulare, che avrebbe contribuito alla diffusione involontaria delle informazioni.

Dalglish ha poi chiesto rispetto per la propria privacy e per quella dei familiari durante il periodo delle cure. Ha inoltre rivolto un ringraziamento al personale sanitario che lo sta seguendo, elogiandone la discrezione e l’attenzione dimostrata non solo nei suoi confronti ma anche verso gli altri pazienti.