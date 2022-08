Archie Battersbee : La famiglia chiede il trasferimento in un hospice

I genitori di, l'inglese di 12 anni considerato dai medici in stato vegetativo permanente, avranno tempo fino alle 11 di questa mattina, ora italiana, per presentare domanda all'Alta Corte di trasferire il figlio in un. In caso contrario l'ospedale dove è ricoverato, il Royal London,. Se la domanda è presentata al tribunale, il trattamento proseguirà fino alla sentenza dei giudici.

La madre di Archie, Hollie Dance, ha detto ai media britannici che la lotta legale è giunta al termine, ma non smette di lottare perché suo figlio muoia con dignità. Ha espresso il desiderio di portare suo figlio in un hospice in modo che la famiglia possa godersi le sue ultime ore e i suoi ultimi giorni in privato. La signora ha riferito che Giappone e Italia hanno offerto cure con cellule staminali: "Altri paesi stanno offrendo cure. Hanno detto che è un candidato di spicco per le cure perché ha solo 12 anni". Ai giornalisti, fuori dall'ospedale dove è ricoverato Archie, ha detto: "E' la fine. Ancora una volta il nostro Paese ha deluso un ragazzo di 12 anni".

