Roccafranca, 22enne muore dopo la caduta dal cofano di un'auto in corsa
Un ragazzo di 22 anni è morto a Roccafranca dopo essere caduto dal cofano di un’auto in movimento e aver battuto la testa sull’asfalto. La Procura di Brescia indaga sull’accaduto e il conducente della vettura è stato iscritto nel registro degli indagati.
Tragedia nella tarda serata del 1° giugno a Roccafranca - Brescia - dove un giovane di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta avvenuta a pochi passi da casa. La vittima si chiamava Pio Domenico Fazzolari.
Secondo quanto ricostruito nelle prime indagini, il ragazzo era appena stato accompagnato a casa da un amico. Prima di scendere definitivamente dall’auto, avrebbe deciso di aggrapparsi al cofano della vettura mentre questa ripartiva.
Nel momento in cui il conducente ha accelerato, il 22enne avrebbe perso l’equilibrio finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto alla testa si è rivelato fatale. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.
La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’amico alla guida dell’auto risulta attualmente indagato per omicidio stradale, anche se gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi giuridiche legate alla vicenda, compresa quella dell’omicidio colposo.
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