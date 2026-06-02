Iran, Azmoun escluso dai Mondiali 2026 dopo la foto con il premier degli Emirati Arabi Uniti

Sardar Azmoun non farà parte della nazionale iraniana ai Mondiali 2026 in programma tra meno di dieci giorni tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’attaccante, passato anche dalla Roma e oggi impegnato nel campionato qatariota con lo Shabab Al Ahli, è stato lasciato fuori dal commissario tecnico iraniano dopo le tensioni nate negli ultimi mesi con il regime di Teheran.

Alla base della rottura c’è una fotografia pubblicata su Instagram dallo stesso Azmoun durante il periodo di forte tensione tra Iran e Stati Uniti. Nell’immagine il giocatore compare mentre stringe la mano allo sceicco Mohammed bin Rashid, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e figura vicina agli alleati mediorientali di Donald Trump. Lo scatto ha provocato dure reazioni nel Paese, con accuse pesanti rivolte al calciatore e la definizione di “traditore” comparsa sui social e nei commenti di molti tifosi iraniani.

Nonostante il suo peso tecnico e il ruolo avuto negli ultimi anni con la maglia della nazionale, Azmoun è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la Coppa del Mondo. Nell’elenco compare invece Mehdi Taremi, ex attaccante dell’Inter e uno dei punti di riferimento dell’Iran.

Dopo giorni di polemiche, Azmoun ha scelto di intervenire pubblicamente con un lungo messaggio affidato a Instagram. L’attaccante ha spiegato di sentirsi ferito dalle accuse ricevute e ha ribadito il legame con il proprio Paese.

Nel post il giocatore ha raccontato di aver rifiutato anni fa una proposta economica molto importante da un’altra nazionale pur di continuare a rappresentare l’Iran. Azmoun ha ricordato di aver sempre giocato con orgoglio per il suo Paese, parlando dell’emozione provata dopo ogni vittoria e della delusione vissuta nelle sconfitte.

L’ex centravanti della Roma ha anche elencato alcune iniziative personali sostenute negli ultimi anni, dal supporto logistico alle famiglie durante il conflitto fino agli aiuti destinati ai villaggi del Golestan. Ha citato inoltre il sostegno garantito a diverse discipline sportive femminili e ad altre realtà sportive locali.

Nel messaggio conclusivo, Azmoun ha ribadito che la propria identità resta legata all’Iran indipendentemente dal club in cui gioca. Pur escluso dalla spedizione mondiale, il calciatore ha augurato successo alla nazionale iraniana e ai compagni impegnati nel torneo.