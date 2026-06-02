Michele Cucuzza accompagna la figlia Matilde all'altare, nozze eleganti a Santa Marinella

Matilde Cucuzza ha sposato Tommaso a Santa Marinella con una cerimonia elegante e riservata. Michele Cucuzza ha accompagnato la figlia all’altare, emozionato e sorridente per tutta la giornata.

Giornata speciale per la famiglia di Michele Cucuzza. La figlia Matilde ha detto sì al compagno Tommaso durante una cerimonia celebrata a Santa Marinella, sul litorale laziale, in un clima intimo e raffinato. Gli sposi hanno scelto una cornice affacciata sul mare per festeggiare insieme ad amici e parenti.

Matilde Cucuzza, che lavora come analista finanziaria e conduce una vita lontana dal mondo dello spettacolo, è arrivata all’altare con un abito a sirena in pizzo, completato da una lunga coda e da un velo ricamato a mano. I capelli raccolti in uno chignon basso lasciavano spazio a due ciocche bionde ai lati del viso. Tra le mani un bouquet dai colori vivaci.

Ad accompagnarla lungo la navata è stato il padre Michele Cucuzza, apparso visibilmente emozionato. Il giornalista ha scelto uno smoking nero dal taglio classico con cravatta color carta da zucchero, mantenendo uno stile sobrio ed elegante per tutta la cerimonia.

Lo sposo Tommaso ha invece puntato su un completo tre pezzi con gilet grigio madreperla e cravatta coordinata. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera rilassata e familiare, con dettagli semplici e curati che hanno accompagnato la giornata fino ai festeggiamenti finali.