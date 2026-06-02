Civitacampomarano, tenta di investire tre persone sulla panchina: arrestato per tentato omicidio

Un uomo ha tentato due volte di investire tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano. Le vittime sono riuscite a salvarsi riportando lievi ferite. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Momenti di paura a Civitacampomarano, in Molise provincia di Campobasso, dove un uomo ha cercato di travolgere con l’auto tre persone sedute su una panchina del paese. L’episodio è avvenuto il 19 maggio 2026 e ha provocato forte tensione nella piccola comunità.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo, un cittadino marocchino con precedenti penali, avrebbe lanciato la vettura ad alta velocità contro le tre persone. Dopo il primo tentativo, avrebbe inserito la retromarcia per riprovare a colpirle una seconda volta.

Le vittime sono riuscite a spostarsi appena in tempo evitando l’impatto diretto dell’auto. Nell’episodio hanno riportato soltanto ferite lievi, senza conseguenze gravi.

Dopo la denuncia, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. L’uomo è stato rintracciato e arrestato lunedì 1° giugno 2026. Successivamente è stato trasferito nel carcere di Campobasso, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Procura contesta il reato di tentato omicidio. In base agli accertamenti svolti dagli investigatori, il gesto sarebbe legato a motivi personali. Le tre persone finite nel mirino dell’automobilista sarebbero infatti amiche della sua ex moglie.