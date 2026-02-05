Castel Volturno, accoltella l'ex compagna e tenta il suicidio: arrestato 33enne per tentato femminicidio

Una donna di 24 anni è stata accoltellata dall’ex compagno a Castel Volturno. L’uomo, 33 anni, l’ha aggredita dopo la fine della relazione e poi ha tentato di togliersi la vita. È stato arrestato per tentato femminicidio.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato femminicidio dopo aver accoltellato l’ex fidanzata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima ha 24 anni ed è stata colpita più volte al termine di una lite nata dalla fine della relazione.

L’aggressione è avvenuta nella zona di Ischitella, in serata. I soccorsi sono stati allertati per un’auto ferma sul bordo della strada. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato la giovane gravemente ferita.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato locale, l’uomo non avrebbe accettato la decisione della ragazza di interrompere il rapporto. Durante il confronto, degenerato rapidamente, avrebbe preso un coltello da cucina colpendola ripetutamente.

Subito dopo l’attacco, il 33enne si è ferito allo sterno con la stessa arma, in un tentativo di togliersi la vita. È stato soccorso e medicato prima di essere condotto in carcere.

La donna è stata trasportata in codice rosso al Pineta Grande Hospital. Sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, non è in pericolo di vita, secondo quanto comunicato dai medici.

Dopo le cure, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.