Tiziano Ferro affaticato al concerto di Lignano, i video virali fanno preoccupare i fan

Tiziano Ferro chiude il concerto di Lignano con difficoltà vocali e i fan si allarmano sui social dopo la diffusione di alcuni video diventati virali. Il cantante è apparso affaticato durante gli ultimi brani del live.

Tiziano Ferro è finito al centro delle discussioni sui social dopo la data zero del suo tour negli stadi, andata in scena il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro. Alcuni video registrati dal pubblico durante il concerto mostrano il cantante in evidente difficoltà soprattutto nella parte finale dell’esibizione.

Le immagini più condivise riguardano l’esecuzione di “Xdono”, uno degli ultimi brani della scaletta. Nel filmato, diventato rapidamente virale su X e su altre piattaforme, Ferro appare affaticato, con il fiatone e con qualche difficoltà nel pronunciare le parole del testo.

I commenti dei fan si sono moltiplicati nel giro di poche ore. C’è chi ha invitato a contestualizzare quanto accaduto ricordando che il concerto durava da oltre due ore e mezza, mentre altri hanno espresso preoccupazione per le condizioni fisiche e vocali dell’artista.

Tra i messaggi pubblicati online, alcuni utenti hanno anche ricordato che il cantante in passato si è sottoposto a un intervento alla gola, ipotizzando che possa aver inciso sulla resa vocale durante il live. I video registrati dal pubblico continuano intanto a circolare sui social, alimentando il dibattito tra sostenitori e curiosi.