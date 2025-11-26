Elodie reagisce a un fan invadente durante il concerto: video virale e momenti di tensione

Attimi di tensione durante il concerto di Elodie a Messina, una delle tappe del tour che la cantante sta portando nei palazzetti di tutta Italia. Nel corso dell’esibizione, un episodio inatteso ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social.

Un video pubblicato su X mostra due uomini intenti a filmare da distanza ravvicinata la performance mentre Elodie interpretava il brano “Black Nirvana”. I due si sono avvicinati eccessivamente al palco per ottenere un’inquadratura molto stretta con il loro telefono, un comportamento che molti utenti online hanno definito inappropriato e potenzialmente rischioso per la sicurezza dell’artista.

Pur continuando a cantare senza interrompere lo show, Elodie ha reagito con fermezza. Si è avvicinata al dispositivo e, con un gesto deciso, lo ha allontanato, manifestando chiaramente il proprio fastidio per quella che ha percepito come un’invasione dello spazio scenico.