Elodie reagisce a un fan invadente durante il concerto: video virale e momenti di tensione
Attimi di tensione durante il concerto di Elodie a Messina, una delle tappe del tour che la cantante sta portando nei palazzetti di tutta Italia. Nel corso dell’esibizione, un episodio inatteso ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social.
Un video pubblicato su X mostra due uomini intenti a filmare da distanza ravvicinata la performance mentre Elodie interpretava il brano “Black Nirvana”. I due si sono avvicinati eccessivamente al palco per ottenere un’inquadratura molto stretta con il loro telefono, un comportamento che molti utenti online hanno definito inappropriato e potenzialmente rischioso per la sicurezza dell’artista.
Pur continuando a cantare senza interrompere lo show, Elodie ha reagito con fermezza. Si è avvicinata al dispositivo e, con un gesto deciso, lo ha allontanato, manifestando chiaramente il proprio fastidio per quella che ha percepito come un’invasione dello spazio scenico.
elodie non soddisfatta della prima volta, la seconda volta fa anche cadere il telefono del signore per terra ha spaccato mani telefoni tutto pic.twitter.com/fnOULlEPDh— Elodie out of context (@elodiecontext) November 25, 2025