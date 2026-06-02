Torino, 18enne ferisce il fidanzato con un coltello dopo una lite in casa

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito alla testa con un coltello durante una lite in un appartamento di Torino. La fidanzata coetanea ha raccontato ai carabinieri di aver reagito per difendersi dopo che la discussione era degenerata in violenza.

Una ragazza di 18 anni è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di lesioni aggravate dopo aver colpito il fidanzato alla testa con un coltello da cucina al termine di una violenta discussione scoppiata in un appartamento di Torino.

L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio nella zona di via Ormea. Il giovane, anche lui diciottenne, è uscito in strada chiedendo aiuto con una profonda ferita al capo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai militari della compagnia San Carlo e della stazione di San Salvario.

In un primo momento il ragazzo aveva raccontato agli investigatori di essere stato assalito da un gruppo di giovani stranieri e colpito con un coccio di bottiglia. Una versione che però non ha convinto gli inquirenti. Il taglio riportato alla testa presentava caratteristiche incompatibili con una ferita provocata da vetro rotto.

Dopo ulteriori verifiche, il diciottenne ha ammesso di aver inventato l’aggressione per evitare conseguenze alla compagna. Ha quindi spiegato che la ferita era stata causata dalla fidanzata durante una lite degenerata in uno scontro fisico all’interno dell’abitazione.

La ragazza è stata rintracciata e ascoltata dai carabinieri. Ai militari ha dichiarato di aver preso il coltello soltanto per difendersi durante la colluttazione. La sua versione è ora al centro degli accertamenti investigativi.

Il giovane è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di sette giorni. Per lui è stata attivata la procedura prevista dal Codice rosso, utilizzata nei casi di violenza domestica o di genere.