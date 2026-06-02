Gerry Scotti e Gabriella Perino, il conduttore smentisce le nozze segrete a Milano

Le presunte nozze tra Gerry Scotti e Gabriella Perino non ci sarebbero mai state. A chiarire la vicenda è stato lo stesso volto storico della televisione italiana durante un incontro pubblico al Festival di Dogliani, in Piemonte, dove ha risposto con ironia alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

La notizia del matrimonio era stata rilanciata dal settimanale Gente, secondo cui Scotti e la compagna, architetta milanese con cui ha una lunga relazione, si sarebbero sposati in gran segreto circa un anno e mezzo fa al Comune di Milano. Il magazine parlava di una cerimonia estremamente riservata, organizzata lontano da fotografi e curiosi.

Secondo il retroscena pubblicato, alla celebrazione non avrebbero partecipato figli, amici o parenti, una scelta fatta per proteggere la privacy della coppia. L’indiscrezione aveva rapidamente acceso l’attenzione del pubblico e dei media.

Durante l’evento piemontese, però, il conduttore ha ridimensionato tutto con una battuta riportata dal Corriere della Sera. Scotti avrebbe scherzato dicendo che quel matrimonio era “talmente segreto che non c’è mai stato”, lasciando intendere in modo netto che le nozze non sono mai avvenute.

Nel corso dell’incontro, il presentatore ha parlato soprattutto della sua carriera televisiva e dei programmi che lo vedono protagonista. Tra i temi affrontati anche il confronto negli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, oltre al rapporto professionale con Stefano De Martino.

Non è mancata anche una battuta sul ritmo del suo lavoro. “Non ditemi che sono stacanovista, lavoro un terzo di quello che lavorano gli italiani”, ha detto sorridendo davanti al pubblico presente al festival.