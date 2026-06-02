Trump contro Netanyahu, tensione su Libano e Iran mentre Israele continua i raid nel sud

Israele continua i raid nel sud del Libano mentre Donald Trump attacca Netanyahu per l’escalation militare e teme il fallimento dei negoziati con l’Iran. Nuove vittime a Nabatieh e Marwaniyé dopo i bombardamenti israeliani.

Donald Trump avrebbe duramente attaccato Benjamin Netanyahu durante una conversazione privata dedicata alla crisi in Libano e ai negoziati con l’Iran. Secondo quanto riferito da Axios, il presidente americano avrebbe accusato il premier israeliano di alimentare l’escalation militare mettendo a rischio il dialogo diplomatico con Teheran.

Nel colloquio, Trump avrebbe usato toni molto pesanti contro il leader israeliano, arrivando a dirgli che senza il suo sostegno politico si troverebbe “in prigione”. L’ex presidente americano avrebbe inoltre sostenuto che gli attacchi israeliani stanno danneggiando l’immagine internazionale di Israele.

Attraverso Truth Social, Trump ha poi dichiarato che sia Israele sia Hezbollah avrebbero promesso di interrompere i combattimenti. Secondo il messaggio pubblicato online, Hezbollah avrebbe accettato di fermare gli attacchi contro Israele e i suoi soldati, mentre Tel Aviv si sarebbe impegnata a sospendere le operazioni contro il gruppo sciita.

Nonostante queste dichiarazioni, nel sud del Libano gli attacchi sono proseguiti. Le forze israeliane hanno colpito diverse aree della regione di Nabatieh con bombardamenti di artiglieria e raid aerei. Secondo fonti locali, i villaggi di Shukin e Kafr Tibnit sono stati interessati dai bombardamenti, mentre droni israeliani hanno effettuato più attacchi nella zona di Tallet Tol.

Uno degli episodi più gravi si è verificato lungo la strada tra Nabatieh e Khardali, dove un uomo e i suoi due figli sono morti dopo che la loro auto è stata centrata da un attacco. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa nazionale libanese.

La Difesa civile di Beirut ha inoltre comunicato il recupero dei corpi di sei persone dalle macerie di una casa distrutta nel villaggio di Marwaniyé, vicino Sidone. I soccorritori hanno anche estratto tre feriti dall’edificio colpito durante i raid della notte precedente.

Israele continua quindi le operazioni nel sud del Libano, mentre Beirut non viene al momento colpita direttamente. Benjamin Netanyahu ha però avvertito che la capitale libanese potrebbe diventare un obiettivo nel caso in cui Hezbollah dovesse tornare ad attaccare città o civili israeliani.