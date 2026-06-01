Libano, Netanyahu ordina raid su Beirut contro Hezbollah dopo gli attacchi al nord di Israele

Israele ha ordinato raid sulla periferia sud di Beirut dopo nuovi attacchi attribuiti a Hezbollah, mentre in Libano cresce la tensione e il Consiglio di Sicurezza Onu prepara una riunione d’emergenza.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato nuovi attacchi aerei sulla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Dahiyeh, considerato una delle aree di maggiore influenza di Hezbollah nella capitale libanese.

La decisione è arrivata dopo quelle che Israele definisce ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita sostenuto dall’Iran. In una nota congiunta, Netanyahu e Katz hanno spiegato di aver incaricato le Forze di Difesa Israeliane di colpire obiettivi ritenuti terroristici nella zona di Dahiyeh.

L’ordine segue la presa della fortezza di Beaufort, nel sud del Libano, descritta dal premier israeliano come una svolta militare. Netanyahu ha parlato della volontà di rafforzare ed estendere il controllo israeliano sulle aree che, secondo Israele, erano sotto il dominio di Hezbollah.

Nelle stesse ore, l’Idf ha riferito di aver intercettato due razzi lanciati dal Libano verso il nord di Israele. L’esercito israeliano ha inoltre annunciato l’abbattimento di un drone, attribuito a Hezbollah, in un’area del Libano meridionale dove sono presenti truppe israeliane.

Il bilancio degli scontri si è aggravato nella notte con la morte di un soldato israeliano in un attacco con droni nel sud del Libano. Secondo l’esercito, un velivolo senza pilota dotato di telecamera e carico di esplosivo ha colpito una postazione nella città di Yohmor, vicino a Beaufort, dove si trovavano militari israeliani.

Nell’esplosione un soldato è rimasto ucciso e un altro è stato ferito gravemente. Altri due militari hanno riportato ferite lievi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero in ospedale e le famiglie sono state informate dalle autorità militari israeliane.

Dal Libano è arrivata la dura reazione del presidente Joseph Aoun, che su X ha accusato Israele di condurre una feroce aggressione contro il Paese. Aoun ha promesso un impegno per fermare le sofferenze della popolazione libanese, con particolare attenzione agli abitanti del Sud.

La nuova escalation sarà discussa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocato in riunione d’emergenza su richiesta della Francia per esaminare la situazione in Libano.