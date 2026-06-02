Andrea Bortolin morto a 39 anni, addio al campione veneto di e-mountain bike di Pederobba

Andrea Bortolin, imprenditore e campione veneto di e-mountain bike, è morto a 39 anni per un tumore metastatico scoperto poche settimane fa. Lascia la moglie e due figli piccoli. I funerali saranno celebrati il 3 giugno a Covolo di Pederobba.

Andrea Bortolin è morto il 31 maggio 2026 a soli 39 anni dopo una malattia scoperta poche settimane prima. Il giovane imprenditore di Covolo di Pederobba, in provincia di Treviso, era molto conosciuto nel territorio anche per la sua grande passione per il ciclismo.

Il tumore metastatico che lo aveva colpito si è aggravato rapidamente, lasciando sgomenti amici, conoscenti e l’intera comunità locale. Bortolin era sposato e padre di due bambini piccoli.

Nel mondo delle due ruote aveva ottenuto risultati importanti. Nel 2024 era stato premiato come campione veneto di e-mountain bike, disciplina che seguiva con entusiasmo e dedizione. Chi lo conosceva lo ricorda spesso in sella alla sua bici lungo le strade della zona.

La famiglia ha scelto parole semplici per descriverlo e ricordare il suo legame con il ciclismo: «Pedalava leggero, come se la strada fosse casa e il vento un vecchio amico».

Oltre alla moglie e ai figli, lascia i genitori, il fratello e la sorella. I funerali saranno celebrati il 3 giugno 2026 nella chiesa parrocchiale di Covolo di Pederobba.