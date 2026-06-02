Fabio Maria Damato racconta la rottura con Chiara Ferragni, cosa è successo dopo Sanremo 2023

Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato si sono allontanati dopo Sanremo 2023, con settimane di silenzio e tensioni interne culminate nell’addio dell’ex manager durante il caso Pandoro Gate.

Fabio Maria Damato torna a parlare pubblicamente del rapporto con Chiara Ferragni e lo fa durante un’intervista al podcast Burnout di Selvaggia Lucarelli. L’ex manager dell’imprenditrice digitale ripercorre gli ultimi anni accanto all’influencer, dal Festival di Sanremo 2023 fino alla separazione professionale arrivata dopo il caso Pandoro Gate.

Secondo Damato, il momento che avrebbe cambiato gli equilibri interni risale proprio all’esperienza sul palco dell’Ariston. L’ex manager racconta che il monologo letto da Ferragni durante il Festival, la famosa lettera indirizzata alla “piccola Chiara”, era stato scritto direttamente dall’influencer. Lui avrebbe suggerito un approccio diverso, più ironico e autoironico, prendendo spunto da un discorso di Kim Kardashian costruito sui cliché legati alla sua immagine pubblica.

Damato spiega di aver espresso dubbi sul testo definitivo, senza però trovare apertura. A suo dire, Ferragni considerava quel monologo qualcosa di molto personale e non avrebbe accettato modifiche o osservazioni. Da quel periodo, racconta, il rapporto professionale sarebbe diventato complicato e distante.

Dopo Sanremo, sempre secondo il suo racconto, Ferragni avrebbe attraversato settimane difficili. Damato descrive quel periodo parlando di una persona chiusa in sé stessa, con pochi contatti e scarsa comunicazione anche all’interno del team. Tra i due, sostiene, non ci sarebbe stato alcun vero confronto nelle settimane successive al Festival.

Nell’intervista trova spazio anche il rapporto con Fedez. Damato smentisce alcune indiscrezioni circolate negli ultimi anni, tra cui quella secondo cui avrebbe allontanato il rapper dal camerino durante il Festival. Una versione che l’ex manager definisce falsa.

La separazione professionale con Ferragni sarebbe arrivata poco dopo, durante un tragitto in macchina verso un appuntamento di lavoro. Damato racconta di aver comunicato direttamente all’influencer la decisione di lasciare il suo incarico. La reazione, secondo il suo racconto, sarebbe stata fredda e sintetica.

L’ex manager spiega di aver poi formalizzato le dimissioni e di aver accettato successivamente un breve periodo di transizione per facilitare il passaggio di consegne e contribuire alla definizione di una nuova strategia organizzativa. In quella fase, precisa, avrebbe chiesto precise garanzie legali prima di continuare a collaborare.

Damato descrive la fine del rapporto personale con amarezza. Tra lui e Ferragni, racconta, non ci sarebbe mai stata una lite vera e propria, ma neppure un chiarimento definitivo. Un legame professionale e umano durato anni che si sarebbe consumato lentamente, tra silenzi e incomprensioni mai risolte.