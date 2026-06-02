Alexa Demie rompe il silenzio su Sydney Sweeney, Non voglio quel livello di fama

Alexa Demie ha chiarito di non avere alcun interesse a raggiungere la popolarità conquistata da Sydney Sweeney dopo il successo di Euphoria. L’attrice americana ha risposto ai continui confronti nati online tra la sua carriera e quella di alcune colleghe della serie HBO, spiegando di sentirsi pienamente soddisfatta della propria vita e del percorso professionale scelto.

Nel corso di una recente intervista, Demie ha raccontato che amici e conoscenti le inviano spesso messaggi o post social in cui ci si chiede perché non abbia ottenuto la stessa esposizione mediatica di altre star del cast. L’attrice ha però respinto questa visione, sostenendo che legare il successo esclusivamente alla notorietà significa lasciare che siano gli altri a definire il valore della propria carriera.

Alexa Demie ha spiegato di apprezzare la tranquillità che riesce a mantenere lontano dalle telecamere quando non è impegnata sul set. Secondo l’attrice, il mondo dei social tende a misurare tutto attraverso visibilità, numeri e attenzione pubblica, mentre lei preferisce vivere il proprio lavoro senza rincorrere continuamente i riflettori.

Sulla questione è intervenuto anche Sam Levinson, creatore di Euphoria, che ha criticato il modo in cui parte del pubblico interpreta il percorso professionale degli attori della serie. Levinson ha definito questi paragoni simili a una gara di popolarità scolastica, sostenendo che Demie stia ottenendo esattamente ciò che desidera per la propria vita artistica.

Negli ultimi anni Sydney Sweeney è diventata uno dei volti più richiesti di Hollywood grazie a film di grande richiamo, campagne pubblicitarie e una presenza costante sui media internazionali. Alexa Demie, invece, ha scelto un profilo molto più riservato, una decisione che, secondo le sue parole, non rappresenta una rinuncia ma una scelta precisa.