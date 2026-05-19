Le lacrime di Neymar convocato dal Brasile ai Mondiali 2026, Ancelotti lo rilancia dopo i dubbi

Neymar torna in lacrime con il Brasile ai Mondiali 2026 dopo mesi di dubbi sulla convocazione. Carlo Ancelotti lo ha inserito nella lista definitiva puntando sulla sua esperienza e sul peso nello spogliatoio della Seleçao.

La chiamata tanto attesa è arrivata e Neymar non è riuscito a trattenere l’emozione. L’attaccante del Santos seguirà il Brasile ai Mondiali 2026 dopo essere stato inserito da Carlo Ancelotti nella lista ufficiale dei convocati per il torneo che scatterà l’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

L’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain ha assistito all’annuncio insieme a parenti e amici davanti alla televisione. Quando il suo nome è comparso nell’elenco scelto dal commissario tecnico italiano, il giocatore brasiliano si è commosso fino alle lacrime.

Negli ultimi mesi la presenza del numero 10 nella spedizione iridata era stata considerata tutt’altro che certa. Neymar, oggi 34enne, era rimasto fuori dalle precedenti convocazioni della Seleçao e le sue condizioni fisiche avevano alimentato dubbi sul possibile ritorno in nazionale.

Ancelotti ha invece deciso di puntare su di lui dopo averne seguito il rendimento nel campionato brasiliano. Oltre all’aspetto tecnico, il ct avrebbe valutato il peso del giocatore all’interno del gruppo, considerandolo una figura di riferimento per equilibrio ed esperienza nello spogliatoio.

Tra i convocati del Brasile figurano anche Alisson Becker del Liverpool, Vinicius Junior del Real Madrid, Raphinha del Barcellona e Marquinhos del PSG. In attacco spazio inoltre a Gabriel Martinelli, Matheus Cunha ed Endrick.

Questa la lista completa dei convocati brasiliani per i Mondiali 2026.

Portieri: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Weverton (Gremio).

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley Franca (Roma).

Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Barbosa (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (Flamengo).

Attaccanti: Endrick (Olympique Lione), Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid).