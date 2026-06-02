Delitto di Garlasco, le intercettazioni dei genitori di Andrea Sempio riaprono i dubbi su Stasi

Chiara Poggi, i genitori di Andrea Sempio mettono in dubbio la colpevolezza di Alberto Stasi dopo nuove intercettazioni sul delitto di Garlasco. Le conversazioni riaprono i dubbi sulle indagini e sull’assenza di tracce biologiche.

Nuove intercettazioni entrano nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi e riportano al centro dell’attenzione il nome di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. Le conversazioni captate dagli investigatori coinvolgono Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, genitori di Andrea Sempio, e mostrano un atteggiamento molto diverso rispetto al passato sulla responsabilità dell’ex fidanzato della vittima.

I dialoghi, diffusi durante la trasmissione televisiva «Dentro la Notizia», contengono riflessioni critiche sulla prima fase delle indagini e sugli elementi che portarono alla condanna di Stasi. In particolare, il padre di Andrea Sempio si sofferma sull’assenza di tracce biologiche attribuibili all’ex studente della Bocconi all’interno della villetta di via Pascoli e sul corpo della ragazza.

Parlando con il figlio, Giuseppe Sempio mette in dubbio il lavoro svolto dagli investigatori negli anni immediatamente successivi al delitto. Nelle intercettazioni sostiene che l’assenza di Dna di Alberto Stasi rappresenti un elemento difficile da spiegare e lascia intendere di non essere più convinto della ricostruzione che portò alla sentenza definitiva.

Ancora più significativo il contenuto delle conversazioni che riguardano Daniela Ferrari. La madre di Andrea Sempio, che in passato aveva espresso posizioni molto dure contro Stasi arrivando anche a scrivergli lettere in carcere, oggi appare decisamente meno sicura. In una delle telefonate intercettate afferma infatti di non poter più sostenere con certezza la colpevolezza dell’ex fidanzato di Chiara Poggi.

Le nuove registrazioni finiscono così al vaglio degli inquirenti impegnati a riesaminare diversi aspetti del caso di Garlasco. Le parole dei genitori di Andrea Sempio mostrano come, a distanza di anni, restino aperti dubbi e interrogativi su uno dei delitti più discussi della cronaca italiana.