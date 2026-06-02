Maltempo in otto regioni, allerta gialla per temporali forti tra Nord Italia e Adriatico

Paola Cammarota | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Piemonte, Lombardia e Veneto sotto allerta gialla per forti temporali con rischio grandine e raffiche di vento. La Protezione civile ha esteso l’avviso anche ad altre cinque regioni per possibili criticità idrogeologiche.

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Una perturbazione atlantica sta raggiungendo l’Italia e nelle prossime ore porterà forte maltempo con piogge diffuse e temporali intensi soprattutto al Nord. Il progressivo indebolimento dell’alta pressione favorirà condizioni di forte instabilità con rovesci, grandinate e raffiche di vento in diverse aree della penisola.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido per martedì 2 giugno. Le precipitazioni interesseranno inizialmente Piemonte e Lombardia, per poi estendersi a Emilia-Romagna, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Friuli-Venezia Giulia. Previsti fenomeni anche di forte intensità con attività elettrica frequente.

L’allerta gialla riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e parte di Piemonte ed Emilia-Romagna. Il livello di attenzione è stato esteso anche a Umbria e Abruzzo per possibili criticità legate al rischio idrogeologico e idraulico.

In Veneto la Protezione civile regionale ha attivato l’allerta gialla per temporali dal pomeriggio del 2 giugno fino al pomeriggio del giorno successivo. Le previsioni di Arpav indicano rovesci localmente intensi, forti raffiche di vento e possibili grandinate con accumuli di pioggia consistenti.

Anche a Venezia è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico collegato ai temporali. Il provvedimento resterà valido fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno per l’aumento dell’instabilità atmosferica previsto nelle prossime ore.

In Lombardia il Centro Monitoraggio rischi naturali ha attivato un’allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico sull’area di Milano a partire dalle 6 del mattino di martedì 2 giugno. Il rischio legato ai temporali dovrebbe attenuarsi nella notte, mentre restano monitorate le condizioni dei corsi d’acqua.

Situazione delicata anche in Friuli-Venezia Giulia, dove una saccatura atlantica porterà correnti umide meridionali e successivamente aria più fresca da nord. Dal pomeriggio sono attesi rovesci e temporali sparsi sulle zone montane, in estensione entro sera al resto della regione.

Sulla costa friulana soffierà Scirocco moderato, mentre tra la notte di martedì e la mattina di mercoledì sono previsti temporali forti accompagnati da piogge intense e raffiche sostenute. Dopo il passaggio del fronte è previsto un graduale miglioramento, con Bora moderata lungo il litorale e residui fenomeni temporaleschi.

La Protezione civile regionale ha invitato i Comuni e le strutture territoriali a mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle aree a rischio allagamenti, nei campeggi e durante gli eventi all’aperto, per intervenire rapidamente in caso di criticità alla viabilità o alla rete idrografica minore.

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