Terremoto 6.2 in Calabria, scossa avvertita da Palermo a Bari e Napoli

Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria, scossa avvertita da Palermo a Bari e Napoli senza danni segnalati. La Protezione civile ha attivato verifiche e convocato l’unità di crisi dopo il sisma registrato nella notte.

Una forte scossa di terremoto ha interessato il Sud Italia nella notte del 2 giugno. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 6.2 alle 00:12 nel Tirreno meridionale, al largo della costa nord-occidentale della Calabria, in provincia di Cosenza.

L’epicentro è stato individuato in mare, a circa 22 chilometri da Belmonte Calabro, mentre l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 250 chilometri. Proprio la notevole profondità del terremoto ha attenuato gli effetti in superficie, evitando conseguenze più gravi nonostante l’elevata magnitudo.

La scossa è stata percepita distintamente lungo tutta la fascia tirrenica calabrese, da Cosenza fino ai comuni costieri. Segnalazioni sono arrivate anche da numerose città del Sud Italia, comprese Palermo, Bari e Napoli. Momenti di paura soprattutto nei centri più vicini alla costa come Amantea, Belmonte Calabro e San Lucido.

Secondo le prime verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell’ordine, al momento non risultano danni a persone o edifici. I controlli su infrastrutture e abitazioni sono comunque proseguiti per tutta la notte nelle aree maggiormente interessate dal sisma.

La Protezione civile ha confermato di essere in contatto con le strutture territoriali per monitorare la situazione. Dopo il terremoto, il capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato a Roma l’Unità di crisi per seguire gli sviluppi e coordinare le verifiche tecniche.

L’area della costa tirrenica calabrese è considerata tra le più esposte al rischio sismico in Italia. La Calabria occidentale è stata colpita in passato da terremoti distruttivi e nelle ultime settimane erano già stati registrati diversi eventi di minore intensità tra magnitudo 2.5 e 3.7.