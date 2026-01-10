Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 avvertita fino a Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha interessato la Calabria nelle prime ore del mattino, con epicentro in mare al largo della costa ionica. Il sisma è stato avvertito anche in Sicilia, fino a Messina.

Il sisma è stato registrato oggi, sabato 10 gennaio, alle 5.53 lungo il tratto sud-orientale della Calabria. L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa si è sviluppata a una profondità di circa 65 chilometri. Le coordinate indicano una posizione tra il litorale calabrese e la Sicilia nord-orientale.

Leggi anche Terremoto a Brescia, forte scossa di magnitudo 3.5 registrata a Gargnano

Il movimento tellurico è stato percepito in gran parte della regione e in diverse zone della Sicilia, con segnalazioni arrivate anche dalla città di Messina e dai comuni limitrofi.

Dalle sale operative dei vigili del fuoco non risultano, al momento, richieste di intervento né comunicazioni relative a danni a persone o strutture, secondo quanto comunicato attraverso i canali ufficiali.