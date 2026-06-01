Patrigno arrestato a Rimini, accusato di aver stuprato per mesi la figlia della compagna: video incastrano l'uomo

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Notizia in breve Una ragazzina di 13 anni ha denunciato il patrigno per mesi di abusi, e l'uomo è stato arrestato dopo che la vittima ha registrato con il cellulare alcuni episodi.

Patrigno arrestato a Rimini, accusato di aver stuprato per mesi la figlia della compagna: video incastrano l'uomo

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Una tredicenne di Riccione ha raccontato ai carabinieri di essere stata ripetutamente violentata dal patrigno a partire da una notte di luglio 2025, e le minacce dell’uomo l’avrebbero costretta a tacere fino a pochi giorni fa. Secondo l’accusa, il 44enne, cittadino brasiliano, avrebbe aggredito la ragazza in più occasioni nell’arco di quasi un anno, usando la forza e intimandole di non parlare con la madre o con altre persone, pena la morte per lei e per i familiari. La svolta nelle indagini è arrivata quando i militari, chiamati per una lite familiare all’inizio di maggio, hanno scoperto che la madre aveva appena appreso i sospetti abusi del compagno. La ragazza, con grande coraggio, ha consegnato agli investigatori alcuni video che aveva registrato di nascosto sul telefono durante gli atti di violenza. Nei racconti resi ai carabinieri la giovane ha descritto i tentativi di difendersi con calci e pugni, sempre seguiti da nuove minacce dell’indagato. Ha anche riferito episodi che rafforzano il clima di intimidazione, come la presenza di frammenti di vetro in un bicchiere che le sarebbe stato offerto dal patrigno. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto la custodia cautelare; il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, l’ha disposta e i carabinieri della compagnia di Riccione hanno eseguito l’arresto. L’uomo, difeso dall’avvocato Gilberto Martinini, si trova ora in carcere in attesa degli sviluppi processuali.

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