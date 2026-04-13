Padova, abusa della figlia e causa l'aborto della moglie: arrestato un uomo di 43 anni

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova per aver abusato della figlia e picchiato la moglie incinta fino a farla abortire. Le violenze avvenivano tra le mura domestiche colpendo anche i figli con punizioni fisiche.

Le manette sono scattate mercoledì pomeriggio a Padova, dove la Polizia di Stato ha rintracciato e condotto in carcere un cittadino moldavo accusato di crimini atroci contro i propri familiari. L'indagine ha svelato un clima di terrore che durava da oltre dieci anni, iniziato nel paese d'origine e proseguito in Italia, culminato in violenze fisiche e psicologiche costanti verso la compagna e i quattro figli della coppia.

Il quadro accusatorio descritto dal giudice per le indagini preliminari rivela dettagli brutali sulla condotta dell'uomo, che non avrebbe esitato a colpire ripetutamente la moglie durante la gravidanza, causandole la perdita del bambino. Oltre alle percosse, il quarantatreenne è accusato di aver abusato sessualmente della figlia quattordicenne, trasformando la vita domestica in un vero e proprio isolamento forzato privo di ogni libertà.

Leggi anche: Bergamo, donna di 26 anni picchiata e violentata per ore arrestato un uomo di 43 anni

I figli più piccoli venivano regolarmente picchiati con schiaffi e cinghiate per banali pretesti quotidiani. La situazione era diventata talmente insostenibile che due dei ragazzi avevano già abbandonato l'abitazione mesi fa, preferendo la fuga alla convivenza con il padre. L'uomo esercitava inoltre un controllo economico totale, obbligando la moglie a cedergli una proprietà ereditata e vietandole persino di uscire o fare acquisti senza il suo permesso esplicito.

Dopo il blitz della Squadra Mobile, l'aggressore è stato trasferito nel carcere Due Palazzi. Dovrà ora difendersi dalle pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza sessuale, mentre gli inquirenti hanno messo fine a un decennio di soprusi che hanno segnato profondamente l'intero nucleo familiare.