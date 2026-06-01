Garlasco, indagati De Rensis, De Giuseppe e l'ex maresciallo Marchetto per diffamazione

La Procura di Milano ha indagato l’avvocato Antonio De Rensis, l’inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe e l’ex maresciallo Francesco Marchetto per diffamazione dopo la denuncia presentata da Stefania Cappa sul caso Garlasco.

L’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, l’inviato del programma televisivo “Le Iene” Alessandro De Giuseppe e l’ex maresciallo dei carabinieri di Garlasco Francesco Marchetto risultano indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di diffamazione.

L’inchiesta nasce dalla querela presentata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, attraverso i propri legali. Nella denuncia vengono contestate anche presunte condotte legate all’istigazione a delinquere finalizzata alla diffamazione e alla calunnia.

Agli atti dell’esposto depositato al pubblico ministero Antonio Pansa sono state allegate anche le trascrizioni di una registrazione che coinvolgerebbe l’inviato televisivo e una giornalista.

La nuova iniziativa giudiziaria si inserisce in una lunga serie di denunce depositate dalla famiglia Cappa per contrastare accuse, ricostruzioni e contenuti diffusi online negli ultimi mesi. I familiari delle gemelle non sono mai stati indagati nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007.

Lo scorso 26 maggio la Procura di Milano aveva già aperto un fascicolo conoscitivo, inizialmente senza indagati né ipotesi di reato, dopo la denuncia presentata da Stefania Cappa.

Secondo quanto emerge, sul tavolo del pm Antonio Pansa ci sarebbero attualmente 79 fascicoli nati da querele e denunce presentate non solo dalla famiglia Cappa, ma anche dai familiari di Chiara Poggi contro youtuber, blogger, giornalisti e altri soggetti. Le contestazioni ipotizzate vanno dalla diffamazione fino allo stalking.

Molti dei procedimenti aperti risultano iscritti a modello 44, formula utilizzata quando viene ipotizzato un reato ma senza l’indicazione di persone indagate.