Pozzuoli, annuncia sui social l'aggressione alla nonna e viene arrestato dai carabinieri

Un 28enne di Pozzuoli ha aggredito la nonna dopo aver annunciato le sue intenzioni violente sui social. I carabinieri lo hanno arrestato nella casa dove viveva con l’anziana, soccorsa dal 118 dopo l’intervento dei militari.

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dopo aver aggredito la nonna convivente e aver anticipato sui social le proprie intenzioni violente. L’intervento dei carabinieri è avvenuto nella notte, dopo una richiesta d’aiuto arrivata direttamente dalla madre del giovane.

I militari della stazione di Pozzuoli insieme al nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea hanno raggiunto l’abitazione trovando la donna, 73 anni, ancora a terra dopo l’aggressione. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’anziana.

La vicenda era già finita all’attenzione delle forze dell’ordine nei giorni scorsi. Lo scorso 24 maggio la vittima aveva presentato una denuncia raccontando i comportamenti aggressivi del nipote, spesso in stato di ubriachezza. Dopo quella segnalazione era stato attivato il codice rosso.

Nella notte, però, la situazione è degenerata nuovamente. La madre del 28enne si è presentata in lacrime alla caserma dei carabinieri denunciando un’altra aggressione ai danni dell’anziana. Poco prima dell’episodio, il giovane aveva pubblicato sui social messaggi che annunciavano il gesto violento.

I carabinieri hanno quindi bloccato e arrestato il 28enne con l’accusa legata ai maltrattamenti e all’aggressione contro la nonna con cui conviveva.