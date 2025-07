Roma, medico sospeso eseguiva interventi in casa: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nas di Roma hanno arrestato un medico già sospeso dalla professione, sorpreso nei giorni scorsi mentre eseguiva un intervento chirurgico in un’abitazione del quartiere Quadraro, a Roma.

Il provvedimento di arresti domiciliari è stato emesso al termine di una complessa indagine che ha permesso di interrompere un’attività sanitaria illecita, messa in atto in ambienti del tutto inadatti sotto il profilo igienico e professionale. Il medico era già colpito da un provvedimento di sospensione cautelare a seguito di altre vicende giudiziarie.

L’uomo è stato colto in flagrante mentre praticava un intervento di otoplastica su una giovane sudamericana, all’interno di una stanza da letto trasformata in ambulatorio di fortuna. La stanza era occupata da persone e animali, con la presenza di due cani che circolavano liberamente durante l’operazione.

Le riprese effettuate durante l’operazione mostrano il medico indossare un camice da lavoro e utilizzare attrezzature chirurgiche, assistito da una infermiera in pensione. La paziente era stesa su un lettino improvvisato, circondata da scarpe, vestiti e sporcizia. Come accertato successivamente dai medici del Policlinico Casilino, le erano già state somministrate dosi di anestetico locale.

Il medico è indagato anche per altri episodi gravi, tra cui la morte di una donna a seguito di complicazioni insorte dopo un intervento di liposuzione non autorizzato. Le prove raccolte nel corso dell’attività investigativa hanno portato l’Autorità giudiziaria a emettere una nuova misura cautelare per violenza privata, in considerazione della pericolosità del suo operato e della reiterazione delle condotte vietate.