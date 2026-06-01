Inter su Marco Palestra, l'esterno dell'Atalanta apre al salto in una big

Marco Palestra lancia un segnale chiaro sul proprio futuro e l’Inter osserva con attenzione. L’esterno di proprietà dell’Atalanta, reduce dall’esperienza in prestito al Cagliari, ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana alla vigilia dell’amichevole contro il Lussemburgo.

Nel corso della conferenza stampa, il classe 2005 ha risposto senza esitazioni a una domanda sul possibile passaggio in un grande club. “Mi sono sempre sentito pronto”, ha dichiarato Palestra, lasciando intendere di sentirsi all’altezza di un salto importante dopo l’ultima stagione disputata in Serie A.

Il giocatore ha poi dedicato parole di riconoscenza al Cagliari, squadra con cui ha trovato continuità e spazio nell’ultimo campionato. Palestra ha spiegato di essersi trovato bene fin dal primo giorno e di voler conservare un ricordo speciale dell’esperienza vissuta in Sardegna.

Da tempo il suo nome viene accostato all’Inter, che sta lavorando per abbassare l’età media della rosa inserendo profili giovani e già pronti per il campionato italiano. Le caratteristiche di Palestra vengono considerate ideali anche per il gioco di Cristian Chivu, alla ricerca di esterni dinamici e capaci di garantire spinta sulle fasce.

La situazione di Denzel Dumfries potrebbe influire direttamente sull’operazione. L’olandese resta tra i possibili sacrifici del mercato estivo e una sua eventuale cessione permetterebbe ai nerazzurri di investire sulla corsia destra.

L’Atalanta, però, non ha intenzione di abbassare le richieste economiche. Il club bergamasco valuta Palestra intorno ai 40 milioni di euro, cifra considerata elevata ma coerente con il valore attribuito a uno dei giovani italiani più seguiti del momento.