Tarquinia Lido, trovata una bomba a mano in mare vicino alla riva del porticciolo

Un bagnante ha trovato una bomba a mano inesplosa nel mare di Tarquinia Lido, vicino al porticciolo. La capitaneria ha vietato l’accesso all’area per 500 metri e la marina militare si occuperà della bonifica.

Un ordigno bellico inesploso è stato individuato nelle acque di Tarquinia Lido, sul litorale della provincia di Viterbo. A segnalare la presenza dell’oggetto è stato un bagnante che, durante una permanenza in spiaggia, ha notato sul fondale una bomba a mano a pochi metri dalla riva.

Il ritrovamento è avvenuto domenica 31 maggio nella zona vicina al porticciolo. Dopo la segnalazione alle autorità, sul posto sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto che hanno effettuato le prime verifiche e disposto immediatamente le misure di sicurezza.

Per evitare rischi ai presenti, è stata vietata la permanenza nell’area circostante il punto del ritrovamento. L’interdizione riguarda un raggio di circa 500 metri e resterà in vigore fino alla conclusione delle operazioni di bonifica.

L’ordigno sarà rimosso nei prossimi giorni da una squadra specializzata della marina militare, incaricata di mettere in sicurezza la zona e procedere con le attività necessarie allo smaltimento dell’esplosivo.