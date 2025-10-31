Giovane scomparsa a Siena trovata senza vita: il corpo rinvenuto vicino alla Torre del Mangia

È stata ritrovata senza vita Miriam Oliviero, 24 anni, residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa lo scorso martedì. Il corpo della giovane è stato individuato questa mattina dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto situato nella parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena.

Le ricerche si erano progressivamente concentrate in quella zona dopo che il telefono cellulare della ragazza era stato geolocalizzato proprio nei dintorni della piazza. Gli operatori del soccorso sono intervenuti immediatamente, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e comprendere le circostanze che hanno portato alla tragedia.

L’ultimo contatto della giovane con la famiglia risaliva alle 13:50 di martedì 28 ottobre. In quell’occasione Miriam aveva chiesto ai genitori come comportarsi in caso di ritardo sul posto di lavoro, dove era attesa alle 15 presso la biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia. Dopo quel messaggio, non si erano più avute sue notizie.

I genitori, preoccupati, avevano spiegato che Miriam non disponeva di denaro al momento della scomparsa, ipotizzando che potesse essersi allontanata senza mezzi propri o forse accompagnata da qualcuno. Avevano inoltre espresso timori che la ragazza, in un momento di fragilità, potesse aver incontrato una persona in grado di influenzarla o convincerla ad allontanarsi.