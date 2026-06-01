Portland, coppia di pensionati denuncia la vicina per la puzza della tiny house

Una coppia di pensionati di Portland chiede 170mila euro di risarcimento alla vicina per il cattivo odore proveniente da una tiny house. I due raccontano di aver avuto nausea, mal di testa e problemi respiratori fino a non poter più usare il giardino.

Una coppia di pensionati di Portland ha avviato una causa civile contro la vicina di casa chiedendo un risarcimento superiore ai 170mila euro per i cattivi odori provenienti da una tiny house parcheggiata accanto alla loro abitazione. Secondo John e Trudy Benjamin, rispettivamente di 77 e 67 anni, la situazione sarebbe peggiorata nel corso degli ultimi mesi fino a rendere difficile perfino restare all’aperto.

I due hanno raccontato che il problema sarebbe iniziato con un odore leggero, diventato poi sempre più intenso. Trudy Benjamin ha spiegato che il marito avrebbe notato subito il cattivo odore passando vicino alla piccola abitazione prefabbricata, mentre lei sostiene di sentirlo già da tempo. La coppia afferma di aver dovuto modificare le proprie abitudini quotidiane, evitando il giardino e limitando la permanenza all’esterno.

Nel ricorso presentato contro la vicina Karen Ward, i pensionati sostengono di aver accusato nausea, vertigini, mal di testa e problemi respiratori a causa dei presunti gas provenienti dal bagno chimico installato nella tiny house. Secondo la loro versione, una perdita avrebbe contaminato l’area circostante.

John Benjamin sostiene inoltre di essere caduto più volte dopo essersi sentito male per i fumi, riportando lesioni al ginocchio che avrebbero richiesto anche un intervento chirurgico per rimuovere un frammento osseo.

La proprietaria della tiny house respinge le accuse e ha dichiarato che il bagno chimico viene svuotato regolarmente. Nonostante questo, la coppia sostiene che il cattivo odore continui a essere presente e ha chiesto al tribunale non solo il risarcimento economico, ma anche la rimozione della struttura fino al collegamento alla rete fognaria.