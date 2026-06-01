Harry e Meghan, tensioni sui soldi in casa Sussex mentre Thomas Markle annuncia nuove nozze

Harry e Meghan affrontano nuove tensioni economiche, mentre Thomas Markle annuncia il terzo matrimonio nelle Filippine dopo un ricovero per l’amputazione della gamba.

Nuovi attriti emergono attorno ai Sussex. Secondo indiscrezioni diffuse dal programma “Naughty But Nice” di Rob Shuter, Meghan Markle avrebbe chiesto al principe Harry di contribuire maggiormente alle entrate della famiglia, dopo mesi di preoccupazioni legate alla gestione economica della loro vita negli Stati Uniti.

Una fonte anonima vicina alla coppia sostiene che Meghan si occupi in prima persona degli affari e dello sviluppo del marchio lifestyle As Ever, concentrandosi sulle opportunità commerciali e sulla stabilità futura della famiglia. Harry, invece, continuerebbe a dedicare gran parte del suo tempo a iniziative filantropiche e progetti benefici, tra cui gli Invictus Games, senza però generare risultati economici paragonabili.

Secondo quanto riportato, Meghan avrebbe espresso apertamente il proprio malcontento, chiedendo al marito un coinvolgimento più concreto sul piano finanziario. Le tensioni nascerebbero dalla necessità di mantenere l’indipendenza economica dopo l’uscita dalla famiglia reale britannica.

Nel frattempo, anche la famiglia Markle torna al centro dell’attenzione. Thomas Markle, padre della duchessa con cui i rapporti restano interrotti da anni, starebbe progettando il suo terzo matrimonio all’età di 81 anni.

L’uomo avrebbe conosciuto la nuova compagna, Rio Caneda, infermiera filippina di 46 anni, durante un periodo di ricovero in una struttura di riabilitazione a Cebu City, nelle Filippine. Thomas Markle era stato trasferito lì dopo l’amputazione urgente della gamba sinistra avvenuta lo scorso dicembre.

Una fonte vicina alla famiglia avrebbe raccontato che Markle si considera oggi particolarmente felice e pronto a sposarsi nuovamente. In alcune dichiarazioni recenti, l’ex direttore della fotografia televisiva ha ammesso di non comprendere il motivo dell’allontanamento definitivo della figlia Meghan.

Thomas Markle non avrebbe mai incontrato il principe Harry né i nipoti Archie e Lilibet, nati durante gli otto anni di matrimonio tra Meghan e il duca di Sussex.