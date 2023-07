Principe Harry e Meghan Markle: Alla Ricerca di Nuova Casa a Malibu!

Da Montecito a Malibu: Il Principe Harry e Meghan Markle alla Ricerca di una Nuova Casa Vicino a Los Angeles. Secondo quanto riportato dal tabloid New York Post, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle starebbero considerando di cambiare casa per avvicinarsi ulteriormente a Los Angeles. La coppia è stata avvistata mentre visitava diverse ville nella suggestiva città costiera, in vista di un potenziale trasferimento. Si è anche parlato di un possibile ritorno di Meghan Markle ad Hollywood, poiché sembra che la Duchessa abbia progetti di lavoro nel mondo della recitazione, tornando alle sue radici precedenti all'incontro con il Principe.

Dal 2020, Harry e Meghan, noti come il Duca e la Duchessa di Sussex, hanno stabilito la loro residenza negli Stati Uniti, dopo aver preso la decisione di abbandonare la famiglia reale e il Regno Unito. Da allora, hanno vissuto in una sontuosa residenza da 14 milioni di dollari a Montecito, una zona che è stata anche set per alcune scene della loro serie su Netflix.

Tuttavia, la coppia continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Recentemente, i tabloid britannici hanno riportato la notizia che Harry e Meghan avrebbero cercato di ottenere un passaggio sull'Air Force One di Joe Biden, di ritorno dal funerale della Regina Elisabetta, in programma per settembre. Il presidente americano avrebbe rifiutato la richiesta, sia per motivi di sicurezza che per evitare complicazioni diplomatiche con il Re Carlo III.

Le notizie riguardanti Harry e Meghan si rincorrono costantemente, con la coppia sempre al centro del gossip e delle polemiche. I tabloid riportano quasi quotidianamente nuovi dettagli sulla loro vita e sulle loro scelte.

Sebbene la coppia sia attualmente felicemente stabilita a Montecito, sembra che stiano esplorando altre opzioni per rendere la loro vita ancora più vicina a Los Angeles, una città che continua ad affascinarli. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri riguardanti la loro residenza e le nuove prospettive di carriera di Meghan Markle nell'ambito della recitazione.



