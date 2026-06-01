Emma Marrone e Francesca Savini, la dedica per il compleanno conquista anche i vip

Emma Marrone celebra il compleanno della manager Francesca Savini con una dedica pubblicata su Instagram. La cantante ha ricordato il legame nato agli inizi della carriera, ricevendo anche gli auguri di numerosi volti dello spettacolo.

Quello tra Emma Marrone e Francesca Savini non è soltanto un rapporto professionale. La cantante salentina e la manager ferrarese condividono da anni un legame molto stretto, costruito fin dagli inizi della carriera dell’artista e rafforzato nel tempo anche fuori dal lavoro.

In occasione del compleanno di Francesca Savini, Emma ha pubblicato su Instagram una raccolta di fotografie che le ritraggono insieme in diversi momenti vissuti negli anni. Accanto agli scatti, poche frasi ma molto personali, dedicate all’amica che da sempre la accompagna nel percorso artistico.

«Mai un torto. Mai una cattiveria. Buon compleanno piccola Flency. Il regalo siamo noi. Insieme e unite da sempre a costruire i sogni con il cuore sempre in mano. I love you», ha scritto la cantante nel post condiviso con i follower.

Sotto la pubblicazione sono arrivati rapidamente i messaggi di auguri di molti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i commenti compaiono quelli di Alessandra Amoroso, Elisa, Elena D’Amario e Fiorella Mannoia, oltre al produttore July. Segno di quanto Francesca Savini sia apprezzata anche nell’ambiente musicale.

Non è la prima volta che Emma parla pubblicamente del rapporto con la sua manager. In diverse occasioni la cantante ha raccontato di considerarla quasi una sorella, sottolineando il percorso condiviso, le difficoltà affrontate insieme e la fiducia costruita negli anni.

In un precedente messaggio pubblicato sui social, Emma aveva dedicato parole molto profonde all’amica, ricordando il cammino fatto insieme, i valori che la contraddistinguono e la forza con cui affronta la vita e il lavoro.