Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un figlio, l'annuncio dopo Uomini e Donne

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano il primo figlio e hanno condiviso sui social il percorso della gravidanza, dal test alla prima ecografia, dopo il matrimonio celebrato nel 2025

Angela Caloisi e Paolo Crivellin diventeranno genitori. La coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato sui social l’arrivo del primo figlio, condividendo un video emozionante con i momenti più intimi delle ultime settimane.

Nel filmato pubblicato dai due compaiono il test di gravidanza, le prime ecografie, i baci al pancino e le reazioni di familiari e amici alla notizia. Angela, visibilmente commossa, si ferma davanti alla telecamera e confessa di non riuscire quasi a parlare per l’emozione.

La notizia arriva a pochi mesi dal matrimonio celebrato il 31 luglio 2025 a Villa Corsini a Mezzomonte, sulle colline di Firenze. Dopo le nozze, Angela e Paolo avevano raccontato più volte il desiderio di costruire una famiglia e di vivere la genitorialità senza troppi programmi.

Durante un’intervista a Verissimo, Paolo Crivellin aveva spiegato di desiderare un figlio in modo spontaneo, mentre Angela Caloisi si era detta pronta a diventare mamma. Ora quel progetto di vita è diventato realtà, raccontato ai fan attraverso immagini semplici e personali.

Angela e Paolo si sono conosciuti nella stagione 2017/2018 di Uomini e Donne, quando lui era tronista e lei una delle corteggiatrici. Da quella scelta è nata una relazione lunga, proseguita lontano dalle telecamere e arrivata prima al matrimonio, poi alla gravidanza.