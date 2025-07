Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati: nozze da favola a Firenze dopo l'amore nato a Uomini e Donne

Festa grande per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, che giovedì 31 luglio si sono uniti in matrimonio dopo una lunga storia d’amore iniziata nel 2018 davanti alle telecamere di Uomini e Donne. I due si erano conosciuti proprio durante il dating show di Canale 5, quando Paolo era sul trono e Angela tra le corteggiatrici. Da quel giorno non si sono più separati, costruendo insieme un percorso solido e oggi ufficialmente suggellato con il matrimonio.

La coppia ha scelto come location per il grande giorno la Toscana, più precisamente il suggestivo scenario di Villa Corsini a Mezzomonte, immersa nel verde delle colline nei dintorni di Firenze. A svelarlo è stata la wedding planner che ha organizzato l’evento, definito da molti come una vera e propria favola romantica. Circondati da amici e familiari, Angela e Paolo si sono giurati amore eterno in una cerimonia carica di emozioni e momenti commoventi.

L’annuncio del fidanzamento era arrivato il 3 gennaio, quando Angela aveva condiviso su Instagram il tenero momento della proposta. In un’atmosfera da sogno, con una baita innevata sullo sfondo, Paolo si era inginocchiato per chiederle di diventare sua moglie. Angela aveva accompagnato le immagini con parole piene d’amore: “Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia”.

Oggi quelle parole si sono concretizzate in un sì che ha coronato anni di complicità e sentimenti sinceri, nati davanti alle telecamere e cresciuti lontano dai riflettori.