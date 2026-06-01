Ralf Schumacher si sposa a Saint Tropez, nozze con Étienne tra festa sul mare e serie tv

Ralf Schumacher ha sposato il compagno Étienne Bousquet-Cassagne a Saint Tropez con una cerimonia di tre giorni. L’ex pilota di Formula 1 ha celebrato le nozze davanti ad amici e parenti, mentre l’ex moglie Cora ha inviato pubblicamente i suoi auguri.

Ralf Schumacher ha detto sì al compagno Étienne Bousquet-Cassagne durante una cerimonia organizzata a Saint Tropez, in Costa Azzurra. L’ex pilota di Formula 1, oggi cinquantenne, ha celebrato il matrimonio davanti a parenti e amici più stretti dopo quasi due anni dal coming out pubblico.

Le celebrazioni si sono svolte nell’arco di tre giorni e si concludono oggi, 1 giugno. Per il matrimonio, Ralf ed Étienne hanno scelto abiti coordinati blu scuro con cravatte azzurre. Dopo il rito civile in municipio, gli invitati si sono spostati sulla spiaggia di Bouillabaisse per il ricevimento affacciato sul mare.

La festa è proseguita fino al tramonto con musica, cena e fuochi d’artificio. Tutta la cerimonia è stata ripresa dalle telecamere di Sky Deutschland, che sta realizzando una serie in quattro episodi dedicata alla coppia dal titolo “Ralf & Etienne: Wir sagen Ja”.

La scelta di Saint Tropez non è casuale. Schumacher e il compagno possiedono infatti una villa nella zona della Costa Azzurra, dove trascorrono gran parte del loro tempo libero. Étienne Bousquet-Cassagne, 36 anni, è oggi manager dell’azienda vinicola legata all’ex pilota.

Ralf Schumacher aveva reso pubblica la propria omosessualità diciannove mesi fa, dopo la fine del matrimonio con l’ex moglie Cora, durato tredici anni. Dalla loro relazione è nato il figlio David. All’epoca la separazione aveva provocato forti tensioni, con dichiarazioni pubbliche molto dure da parte di Cora.

Negli ultimi mesi, però, i rapporti sembrano essersi distesi. In occasione delle nozze, l’ex moglie di Schumacher e il suo attuale compagno Steven Bo Bekendam hanno inviato un messaggio di congratulazioni alla coppia, augurando felicità per il nuovo capitolo della loro vita.