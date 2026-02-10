Ralf Schumacher si sposa con Etienne Bousquet-Cassagne: nozze a Saint-Tropez

Ralf Schumacher annuncia le nozze con Etienne Bousquet-Cassagne: il matrimonio è previsto a maggio a Saint-Tropez dopo una relazione iniziata nel 2022. Con l’ex moglie Cora Brinkmann i rapporti oggi sono distesi.

Ralf Schumacher ha annunciato che convolerà a nozze con il compagno Etienne Bousquet-Cassagne. La cerimonia è fissata per maggio a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. La relazione tra i due dura da oltre tre anni ed è diventata pubblica dopo un periodo vissuto lontano dai riflettori.

L’ex pilota, fratello di Michael Schumacher, è stato sposato con la modella tedesca Cora Brinkmann dal 2001 al 2015. Dal loro matrimonio è nato David Schumacher, oggi impegnato anche lui nel mondo delle corse. Dopo il divorzio, la vita privata dell’ex driver è rimasta a lungo riservata.

Leggi anche: Coming out di Ralf Schumacher - su Instagram foto con il compagno

Nel 2024 Schumacher ha scelto i social per fare coming out e presentare ufficialmente il compagno. Da quel momento la coppia ha condiviso vari momenti della quotidianità online, attirando attenzione e sostegno, ma anche qualche reazione fredda in parte dell’ambiente sportivo legato alla sua carriera in Formula 1.

I numeri raccolti in pista restano rilevanti: 182 Gran Premi disputati, sei vittorie, 27 podi, sei pole position e otto giri veloci. Dopo il ritiro, Schumacher è rimasto nel motorsport come commentatore televisivo in Germania.

I rapporti con l’ex moglie si sono distesi negli ultimi mesi. In passato Brinkmann aveva parlato di delusione per la scoperta pubblica della nuova relazione, ma oggi ha inviato auguri alla coppia insieme al suo attuale compagno, esprimendo felicità per il matrimonio.

Etienne Bousquet-Cassagne, cresciuto in una famiglia di agricoltori, ha avuto un percorso iniziale in politica in Francia, con legami con l’area del Fronte Nazionale. Dal 2020 ha cambiato direzione, dedicandosi ad attività imprenditoriali. Sui social pubblica spesso messaggi dedicati a Schumacher, raccontando un legame stabile e condiviso.