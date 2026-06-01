Terremoto a Forlì, doppia scossa di magnitudo 3.2 a Meldola tra notte e mattina

Una doppia scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia di Forlì-Cesena tra la notte e la mattina del 1 giugno. Epicentro a Meldola, centinaia di residenti hanno avvertito boati e vibrazioni nelle case senza danni segnalati.

Paura nella notte e di nuovo all’alba in provincia di Forlì-Cesena, dove due terremoti di magnitudo 3.2 hanno colpito l’area di Meldola a poche ore di distanza. Le scosse sono state avvertite distintamente in gran parte della Romagna, con decine di cittadini svegliati dal movimento improvviso della terra e da forti rumori provenienti dagli edifici.

Il primo sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 1.51 di lunedì 1 giugno 2026. L’epicentro è stato localizzato a sud-ovest di Meldola, con una profondità di circa 21,8 chilometri. Proprio l’ipocentro più profondo ha favorito la diffusione delle vibrazioni anche nei comuni vicini, dove molte persone hanno percepito chiaramente la scossa durante il sonno.

Dopo alcune ore, alle 7.58, una nuova scossa della stessa intensità ha interessato la stessa zona. In questo caso il terremoto è stato più superficiale, con una profondità di circa 8 chilometri, elemento che ha reso il movimento molto più netto nelle abitazioni. Diversi residenti hanno raccontato di aver sentito una forte oscillazione accompagnata da scricchiolii e lampadari in movimento.

Sui social network e nelle chat locali sono arrivate centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini di Forlì, Cesena, Bertinoro, Predappio e dei comuni limitrofi. Molti parlano di un boato improvviso seguito da una vibrazione secca e laterale, percepita soprattutto ai piani alti degli edifici.

Secondo le prime verifiche effettuate dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, non risultano danni a persone o strutture. Le autorità continuano comunque il monitoraggio dell’area dopo il doppio evento sismico che ha riportato forte tensione tra i residenti della provincia romagnola.