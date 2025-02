Terremoto Caserta: scossa di magnitudo 2,7 nella notte a Roccamonfina e Sessa Aurunca

Basilicata: Terremoto di magnitudo 2.9 colpisce la provincia di Matera - Questa mattina, 30 gennaio 2025, alle ore 7:20, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata a 6 chilometri da Gorgoglione, in provincia di Matera, Basilicata. L'evento sismico si è verificato a una profondità di 17,8 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

Terremoto in Tibet: scossa di magnitudo 7,1 provoca almeno 95 morti e centinaia di feriti - Un potente terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il Tibet il 7 gennaio 2025, causando almeno 95 morti e 130 feriti. L'epicentro è stato localizzato nella contea di Tingri, a circa 80 km a nord del Monte Everest, con una profondità di 10 km. Il sisma ha provocato il crollo di oltre 1.

Terremoto, Sciame sismico a Montevago: stato di allerta in provincia di Agrigento - Prosegue lo stato di allerta a Montevago, in provincia di Agrigento, a causa dello sciame sismico in corso. Il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo ha firmato una nuova ordinanza dopo un confronto con la Protezione civile regionale. L'attivazione del Centro operativo comunale, già avvenuta tre giorni fa in via precauzionale, garantisce il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza per la popolazione in caso di emergenza.