Meteo, forti temporali e brusco calo delle temperature al Centro-Nord

Temporali violenti e grandine colpiscono il Centro-Nord, in arrivo un forte calo delle temperature con valori fino a 7 gradi in meno tra Festa della Repubblica e primi giorni di giugno.

Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni, l’Italia si prepara a un cambio netto delle condizioni Meteo. L’arrivo di aria più fresca e instabile porterà piogge intense, temporali e un abbassamento delle temperature soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, proprio all’inizio di giugno.

Secondo le previsioni, il peggioramento inizierà già nella giornata di lunedì 1 giugno con i primi rovesci tra Lombardia, Triveneto e alcune aree interne di Toscana, Romagna, Marche e Umbria. Al Sud, invece, il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato.

Il calo termico sarà evidente in molte città italiane, con valori inferiori anche di 5-7 gradi rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi. Le temperature torneranno così su livelli più vicini alle medie stagionali.

La fase più intensa del maltempo è attesa tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno. Nella giornata della Festa della Repubblica, forti temporali interesseranno gran parte del Nord Italia, dal Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo anche Liguria e Toscana. Le condizioni resteranno instabili anche lungo le aree interne del Centro.

Gli esperti segnalano un elevato rischio di fenomeni violenti a causa dell’energia accumulata durante il recente periodo caldo. Sono possibili grandinate di medie dimensioni, raffiche di vento improvvise e piogge molto intense, soprattutto sulle pianure settentrionali e lungo l’arco alpino.

Mercoledì 3 giugno il fronte instabile scenderà ulteriormente verso Sud. I temporali raggiungeranno anche la Campania, mentre il maltempo continuerà a interessare diverse regioni centrali, in particolare sul versante adriatico.

Per la giornata di martedì 2 giugno viene raccomandata prudenza per chi ha in programma gite, escursioni o attività all’aperto, soprattutto nelle zone montane e nelle aree più esposte ai temporali.

Nel dettaglio, lunedì il tempo sarà instabile tra Lombardia e Triveneto, con sole più presente altrove. Martedì i fenomeni più forti colpiranno il Nord, mentre al Centro saranno possibili rovesci lungo l’Appennino. Mercoledì il tempo migliorerà in parte al Nord, ma resterà variabile sul Triveneto e più instabile al Centro-Sud.

La tendenza per la seconda parte della settimana mostra un temporaneo miglioramento giovedì, seguito da un nuovo aumento delle precipitazioni al Nord a partire da venerdì.