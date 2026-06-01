Garessio, speleologo salvato dopo 12 ore nella grotta dei Cinghiali Volanti

Si è concluso all’alba il lungo intervento di soccorso per recuperare un giovane speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo.

Il ragazzo, un ventenne originario della Liguria, era rimasto intrappolato nel pomeriggio di ieri durante un’escursione speleologica. L’allarme ha fatto scattare un’imponente operazione di recupero coordinata dal Soccorso Alpino e Speleologico, con squadre arrivate da Piemonte, Lombardia e Liguria.

Le operazioni sono andate avanti senza interruzioni per tutta la notte. In totale hanno lavorato 42 tecnici specializzati, impegnati nelle manovre all’interno della cavità e nel trasporto in sicurezza del giovane verso l’esterno.

L’estrazione si è conclusa alle 5.40 del mattino. Una volta riportato fuori dalla grotta, il ventenne è stato affidato al personale sanitario presente sul posto e successivamente trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.