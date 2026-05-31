Beatrice morta dopo le violenze, Emanuel Iannuzzi dal carcere si dichiara innocente

Beatrice è morta dopo giorni di violenze e omissioni di soccorso. Emanuel Iannuzzi, arrestato insieme alla madre della bambina, si dichiara innocente dal carcere mentre gli investigatori raccolgono le testimonianze delle sorelle della piccola.

Emanuel Iannuzzi ha respinto le accuse legate alla morte della piccola Beatrice, la bambina deceduta il 9 febbraio 2026 a Bordighera dopo giorni di sofferenze. L’uomo, arrestato sabato 30 maggio a Vallecrosia insieme alla madre della bambina Emanuela Aiello, ha detto di essere «sconvolto» e di non avere responsabilità nella vicenda.

I legali dell’indagato, gli avvocati Maria Gioffré e Cristian Urbini, hanno spiegato di aver chiesto copia degli atti dell’inchiesta per poterli esaminare prima dell’interrogatorio. Iannuzzi si trova in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Beatrice avrebbe subito percosse ripetute nell’abitazione di Perinaldo, in provincia di Imperia. L’accusa sostiene che Emanuela Aiello non solo non sarebbe intervenuta per fermare le violenze, ma avrebbe anche contribuito a costruire una versione falsa dei fatti per depistare le indagini.

Tra gli elementi considerati centrali dagli inquirenti ci sono le testimonianze delle altre due figlie della donna, di 8 e 9 anni. La maggiore avrebbe raccontato le urla della sorellina, gli episodi di sangue dal naso, i conati e il peggioramento delle condizioni fisiche della bambina nei giorni precedenti alla morte.

Le bambine avrebbero inoltre riferito che nessuno contattò il 118 durante l’agonia di Beatrice. La mattina del decesso, sempre secondo quanto emerso nelle indagini, Iannuzzi avrebbe svegliato le minori dicendo che era «successo un casino» e avrebbe chiesto loro di mentire agli investigatori durante il viaggio verso Bordighera, dove i soccorsi si rivelarono inutili.