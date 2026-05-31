Marsala, migrante aggredito a bastonate mentre va al lavoro in bicicletta

Un giovane migrante è stato aggredito a bastonate mentre andava al lavoro in bicicletta nelle campagne di Marsala. Quattro ragazzi con il casco lo hanno colpito al volto facendolo cadere a terra, poi sono fuggiti in scooter.

Un giovane migrante è stato aggredito mentre raggiungeva il posto di lavoro in bicicletta nelle campagne di Marsala. L’episodio è avvenuto nella mattina di sabato 30 maggio lungo la strada provinciale 53, nella zona di contrada Santo Padre delle Perriere.

Secondo quanto denunciato ai carabinieri, il ragazzo sarebbe stato affiancato da due scooter con a bordo quattro giovani. Gli aggressori lo avrebbero bloccato improvvisamente e colpito al volto con bastoni di legno, facendolo cadere sull’asfalto. Dopo il pestaggio, il gruppo si è allontanato dirigendosi verso Strasatti.

Nonostante le ferite, il giovane è riuscito a raggiungere a piedi l’azienda agricola dove lavora. I colleghi hanno prestato i primi soccorsi e successivamente lo hanno accompagnato all’ospedale di Marsala.

I medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, la rottura di un dente e una lesione al setto nasale. Nella denuncia la vittima ha spiegato che i quattro ragazzi indossavano tutti il casco, particolare che rende difficile identificarli.

A rendere pubblico l’accaduto è stata la persona che ospita il giovane, definendo l’aggressione una «violenza vile e inaccettabile». I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.