Roncoferraro, due operai travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici

Anna Gallo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due operai indiani sono morti a Roncoferraro dopo essere stati investiti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto all’alba nella frazione di Villa Garibaldi, lungo via Alessandro Volta.

Mantova
Roncoferraro, due operai travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici
Ricevi le notizie di Zazoom.it su GoogleTutte le news direttamente su Google.
Segui

Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita nelle prime ore di lunedì 25 maggio a Roncoferraro, in provincia di Mantova. I due stavano raggiungendo il posto di lavoro in bicicletta quando sono stati investiti da un furgone lungo via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino. Secondo i primi accertamenti, il conducente del mezzo, un uomo di 68 anni, avrebbe perso il controllo del furgone per cause ancora da chiarire. Dopo aver colpito i due ciclisti, il veicolo è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato in un fossato ai margini della strada.

L’impatto non ha lasciato scampo ai due lavoratori, morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Sustinente e Roncoferraro. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

Il conducente del furgone è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale di Mantova. Le vittime non avevano documenti personali con sé, ma gli investigatori hanno trovato i contratti di lavoro. In base alle prime verifiche, entrambi erano impiegati presso l’allevamento Villagaribaldi.

Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Mantova, dove verranno eseguiti gli esami autoptici. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e procedere all’identificazione ufficiale dei due operai.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate

Sullo stesso argomento

Oklahoma, donna attaccata da due pitbull mentre va in bici: amputati tutti e quattro gli arti

Tragedia a Brandizzo: Chi sono i 5 Operai Dipendenti della Sigifer Travolti da un Treno

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web su 'Mantova'