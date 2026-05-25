Roncoferraro, due operai travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici

Due operai indiani sono morti a Roncoferraro dopo essere stati investiti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto all’alba nella frazione di Villa Garibaldi, lungo via Alessandro Volta.

Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita nelle prime ore di lunedì 25 maggio a Roncoferraro, in provincia di Mantova. I due stavano raggiungendo il posto di lavoro in bicicletta quando sono stati investiti da un furgone lungo via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 del mattino. Secondo i primi accertamenti, il conducente del mezzo, un uomo di 68 anni, avrebbe perso il controllo del furgone per cause ancora da chiarire. Dopo aver colpito i due ciclisti, il veicolo è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato in un fossato ai margini della strada.

L’impatto non ha lasciato scampo ai due lavoratori, morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Sustinente e Roncoferraro. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini.

Il conducente del furgone è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale di Mantova. Le vittime non avevano documenti personali con sé, ma gli investigatori hanno trovato i contratti di lavoro. In base alle prime verifiche, entrambi erano impiegati presso l’allevamento Villagaribaldi.

Le salme sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Mantova, dove verranno eseguiti gli esami autoptici. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e procedere all’identificazione ufficiale dei due operai.