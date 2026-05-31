Can Yaman a Madrid, la villa di lusso con piscina privata scelta durante le riprese della serie

Can Yaman si rilassa in una villa di lusso a Madrid durante le riprese de Il Labirinto delle Farfalle. L’attore turco ha mostrato sui social piscina privata, grandi vetrate e ambienti minimal immersi nel verde.

Can Yaman ha trascorso le ultime settimane a Madrid per lavorare alla nuova serie thriller Il Labirinto delle Farfalle, scegliendo come residenza temporanea una villa esclusiva immersa nel verde. Alcune immagini condivise sui social dall’attore turco hanno mostrato ambienti raffinati, spazi aperti e dettagli dal gusto contemporaneo.

La parte esterna della proprietà è dominata da un ampio giardino privato circondato da alberi e vegetazione fitta, pensati per garantire tranquillità e riservatezza anche in una zona urbana della capitale spagnola. Al centro dello spazio all’aperto si trova una piscina dalle tonalità turchesi, utilizzata da Yaman nei momenti di pausa tra le riprese.

Gli interni seguono uno stile essenziale e moderno, con grandi vetrate panoramiche, arredi minimal e materiali ricercati. Le stanze appaiono luminose e curate, con un design sobrio ma elegante, lontano dagli eccessi tipici delle residenze di lusso più appariscenti.

La scelta della villa conferma il periodo internazionale vissuto dall’attore, ormai spesso diviso tra Italia, Turchia e Spagna per impegni professionali e produzioni televisive. Madrid è diventata nelle ultime settimane la sua base operativa durante le lavorazioni della nuova serie.