Dana Eden trovata morta ad Atene durante le riprese della serie Teheran

La produttrice israeliana Dana Eden, ideatrice della serie “Teheran”, è stata trovata morta in un hotel di Atene. Aveva 52 anni. Le autorità greche stanno esaminando diverse ipotesi sulle cause del decesso.

La produttrice israeliana Dana Eden, nota per aver ideato la serie televisiva “Teheran”, è morta a 52 anni mentre si trovava in Grecia per lavorare alla quarta stagione dello show.

Il corpo è stato rinvenuto in una stanza d’albergo di Atene, dove soggiornava dal 4 febbraio. A fare la scoperta è stato il fratello. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sul corpo erano presenti lividi al collo e agli arti.

Nella stanza sono state trovate anche alcune pillole. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti e non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella del suicidio.

In un primo momento alcune ricostruzioni avevano parlato di un possibile coinvolgimento di agenti iraniani, ipotesi legata alle critiche rivolte alla serie “Teheran” dai media statali di Teheran. Tuttavia, fonti israeliane hanno successivamente smentito questa versione, definendola priva di fondamento.

Le indagini della polizia greca sono in corso per accertare con precisione le cause della morte.